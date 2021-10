(SZ) Mit den Wikingern, so hört man immer wieder, war nicht gut Kirschen essen, schon weil die typische Nordmann-Kirsche meist unreif und sauer war, weshalb Stockfisch, Rüben, Kohl, Gerstenbrei und andere Spezialitäten der Horrorküche weitaus höher im Kurs standen. Dazu tranken sie selbstgebrautes Craft-Bier, an guten Tagen aber auch einen Hornbecher Met - und es gab damals viele gute Tage. Der Wikinger und vielleicht auch die Wikingerin hatten nämlich großen Spaß daran, fremde Städte und Dörfer zu überfallen, die Bewohner zu massakrieren und deren Hab und Gut widerrechtlich in Besitz zu nehmen. Danach saß man bei Bier und Met zusammen, erzählte sich gegenseitig, wie kühn man einen englischen Hühnerstall gestürmt hatte, was dann als Stoff in die zeitgenössischen Heldensagas eingeflossen ist. Unterm Strich waren diese ein wenig rabiaten Gesellen aus dem hohen Norden weniger eine ethnische Gruppe, als eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, die den überregionalen Güteraustausch gern mittels Raub forcierten. Neben finsteren Anführern wie Hägar dem Schrecklichen haben die Wikinger aber auch Nützliches hervorgebracht, etwa hochseetaugliche Segelschiffe oder das Nachschlagewerk Wikipedia.