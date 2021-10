(SZ) Es gehört zur Tragik von Geistesmenschen, dass manches, was sie aus einer Anwandlung heraus gesagt haben, als Aphorismus bis zum Ende der Welt bleibt und ihr Andenken trübt. Martin Walser soll gesagt haben, dass nur eines sinnloser sei als Fußball: Nachdenken über Fußball. Ein anderer Martin, nämlich Heidegger, war vom Fußballspiel so angetan, dass er, als er bei einem Nachbarn ein Europapokalspiel anschaute, vor Begeisterung ein Teetischchen umwarf, eine körperliche Äußerung, die sein Diktum, wonach "wir leben, indem wir leiben", nachhaltig stützt. Kurz gesagt lässt sich über den Fußball fast alles auf der Welt erklären, und in diesem Sinn hat kürzlich auch Hans Tremmel, der Vorsitzende des Diözesanrats von München und Freising, den Blick auf die Kirche geweitet. Die Laien, sagte er, seien in die Reformvorhaben eingebunden, aber eher als Balljungen, die zwar nah am Spiel seien und gelegentlich sogar den Ball zurückwerfen dürften. "Richtig mitspielen" aber dürften sie nicht.