(SZ) Manches Mal, in den besseren Nächten, träumte das Gespenst noch von damals. Von der großen Zeit, als es Furcht trug in die Herzen der Mächtigen. Als es sich zur Mitternachtsstunde, in Form eines Skeletts mit Proletenkappe, im Thronsessel Wilhelms II. geräkelt hatte und der Monarch mit einem Angstschrei aus dem Bett fiel. Als es die Stahlbarone in ihren Träumen heimsuchte und an der Spitze der klassenbewussten Massen ihre Fabriken besetzte, die rote Fahne in der Knochenhand. Als im Kreml ein gewisser Stalin herrschte, hatte das Gespenst selbst ein wenig Angst vor ihm. Aber sein Name eignete sich ausgezeichnet, um ihn zur Geisterstunde dem Herrn Adenauer ins Ohr zu raunen. Das waren die goldenen Tage beziehungsweise Nächte. 1976 wurde das Gespenst letztmals ernsthaft bemüht, wenn auch erfolglos, es hatte zu große Mühe, die Wähler mit dem Bild von Helmut Schmidt zu schrecken.