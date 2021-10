(SZ) Ob es Parallelwelten gibt, war schon in der Antike umstritten. Platon und besonders Aristoteles hielten davon nichts, doch konnten auch sie nicht mit letzter Gültigkeit widerlegen, was Petron von Himera, ein früher Pythagoreer, gelehrt hatte: dass es 183 Welten gebe, die wie ein gleichseitiges Dreieck angeordnet seien; die jeweils benachbarten berührten sich und bewegten sich sachte wie im Reigentanz. Heutzutage lässt sich die Mehrweltentheorie mit dem Beispiel Österreich belegen, und das nicht nur, weil dieses Land, Friedrich Hebbel zufolge, "eine kleine Welt" ist, "in der die große ihre Probe hält". Darüber hinaus besteht Österreich selbst aus mindestens zwei Paralleluniversen. Beide waren jetzt synchron in Wien zu besichtigen: das eine am Ballhausplatz, wo sich die konträrsten Figuren berührten und wie im Reigentanz sachte umeinander bewegten, das andere im Haus der Industrie am Schwarzenbergplatz. Dort feierte Richard "Mörtel" Lugner seinen 89. Geburtstag und zeigte, indem er sich zum sechsten Mal verlobte, dass sich alles ändert und trotzdem beim Alten bleibt.