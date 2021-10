(SZ) In der New York Times war dieser Tage ein schönes Stück zu lesen. Journalisten nennen Artikel gerne Stücke, weil sie sich gelegentlich als Artisten sehen oder zumindest als Hersteller feingewirkter Kleinodien, die man gegen das Licht halten kann, und dann schimmert es. Jedenfalls stand in der NYT, wie Kenner, Weltläufige und Akronym-Fans das Blatt nennen, etwas über klimafreundliche Städte, und in diesem Zusammenhang wurde die Berliner Straßenbahn lobend erwähnt. Ja, den Menschen, die beim Lesen dieser Zeilen fragen, ob sie richtig gelesen haben, wird hiermit versichert: Sie haben richtig gelesen. Gemeint ist die gelbe Berliner Tram, die am Tag vor dem Wahlsonntag und am Wahlsonntag selbst auf manchen Strecken gar nicht erst in die Schiene gesetzt wurde, weil neben der Wahl auch der Berlin-Marathon stattfand. Ein öffentliches Verkehrsmittel hätte da deplatziert gewirkt (im Senat würde man vielleicht sagen: hätte sich falsch angefühlt). Außerdem wäre die Tram ungeeignet gewesen, die fehlenden Stimmzettel heranzuschaffen, das ging nur mit Fahrradboten, weil die an roten Ampeln nicht warten müssen.