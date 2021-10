(SZ) Wenn man sich an eine Aufzählung machen müsste, welche anthropologischen Fertigkeiten mittlerweile in Verruf geraten sind, wäre vermutlich dem Flirt eine höhere Position sicher. Andererseits sind Aufzählungen von Dingen und Vorgängen, die seit "Me Too" in Verruf geraten sein sollen, ähnlich langweilig wie viele "Me Too"-Debatten selbst. Und wenn man einen unvoreingenommenen Blick auf die reich verzweigte Kulturgeschichte des Flirts wirft, stellt man fest: So richtig fest im moralischen Sattel saß der Flirt eigentlich noch nie. Im 19. Jahrhundert führte er dazu, dass sich ehrbare Frauen mit Apothekergift bestrafen mussten, weil sie mit dem falschen Mann geflirtet hatten. Männer dagegen starben nach dem Flirt im Duell, und nach wie vor frisst die Gottesanbeterin nach dem Flirt ihren Partner auf. Deshalb ist es folgerichtig, dass der Flirt vor allem in der Metaphorik der Politik überlebt hat.