(SZ) Am Sonntag ist, wie vereinzelt bekannt, Bundestagswahl, und damit endet gottlob die nervtötende Zeit, in der einem Politiker, Publizisten und seriöse Menschen Ratschläge erteilen, wen man wählen soll. Selbst in der Verwandtschaft ist man vor solchen Übergriffen nicht sicher, da gibt es die sonderbarsten Empfehlungen, die von den Grauen Panthern über die Europäische Partei Liebe bis hin zur FDP reichen. Leider hält das ZDF-Politbarometer die brisantesten Zahlen unter Verschluss, aber immerhin ist durchgesickert, dass in Deutschland mindestens drei Familien an der Frage zerbrochen sind, ob Friedrich Merz ein Mann von gestern ist oder ein Auslaufmodell. Angesichts dieser Verwerfungen wäre es die Überlegung wert, ob man nicht wieder den Pfarrer, sei er nun christlich oder evangelisch, verpflichten sollte, den Wählern zu sagen, wo sie ihr Kreuz machen müssen. Das hat in guten Zeiten, also früher, zu stabilen Mehrheiten geführt und sichergestellt, dass sich nichts ändert - eigentlich unerklärlich, dass diese bewährte Praxis in Misskredit geraten ist.