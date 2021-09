(SZ) Die tausendfach bestätigte Tatsache, dass hinter den Kulissen meistens auch nicht mehr los ist als vor ihnen, hat dem "Blick hinter die Kulissen" nichts von seinem Reiz genommen. Besonders beliebt ist der Blick hinter die Kulissen der Medien, obwohl natürlich auch dort nur mit Wasser gekocht wird. Manchmal geben die Medien diesen Blick von sich aus frei. Ein erheiterndes Beispiel dafür lieferten einst die Athens News, ein in Athens in Ohio erscheinendes kostenloses Wochenblatt. Es erschien mit einer leeren Seite, in deren Mitte in winziger Schrift zu lesen war, dass in der Nacht zuvor alles schiefgelaufen war: "Everything went wrong last night". Was da schiefgelaufen war, musste man sich selbst zusammenreimen, anders als bei der Trierischen Landeszeitung, die einmal einen Artikel mit dem Autorennamen "Geseires" veröffentlichte und damit versehentlich preisgab, dass der Redakteur unter das Manuskript "Geseires" - umgangssprachlich für "Gewäsch" - geschrieben und den Text so in Satz gegeben hatte.