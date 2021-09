(SZ) Der freistehende Felsen "Barbarine" ist ein Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz und zugleich das älteste Alleinstellungsmerkmal, das man sich nur vorstellen kann. Seine Entstehungsgeschichte spielt gleich nebenan auf dem Pfaffenstein, wo eine junge Frau der Sage nach "in die Heydelbeere" ging statt, wie von der Mutter geheißen, in die Sonntagskirche. Die Sache kam raus, und die Mutter wurde natürlich endwütend, so richtig, boah, spinnst du!? Sie verwünschte ihre Tochter augenblicklich, ein Rechtsbeistand würde ihr heute raten anzufügen: im Affekt. Am Ergebnis aber ändert das nun nichts mehr, die Tochter nämlich erstarrte, und sie ragt bis heute stumm empor, zu warnen "mit ihrem Steinbilde alle ungehorsame Kinder".