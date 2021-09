(SZ) Am Sonntagabend haben SPD und Grüne im Fernsehen Koalitionsgespräche geführt, und Armin Laschet war auch dabei. Zwar war das Ganze als "finales Triell" in dem finalen Zappelsender Pro Sieben Sat 1 angekündigt. Aber Scholz und Baerbock haben sich demonstrativ so gut verstanden, dass man sich fast den FDP-Lindner an die Seite Laschets gewünscht hätte, auch wenn auf Lindner als Koalitionspartner ungefähr so viel Verlass ist wie auf Greuther Fürth als Symbol für guten Fußball. Zwar war der politische Erkenntnisgewinn bei den drei sonntäglichen Laberveranstaltungen begrenzt, abgesehen davon, dass vermutlich Peter Kloeppel der beste Bundeskanzler unter den neun beteiligten Kandidaten und Moderatorinnen (m/w/d) wäre. Sehr schön aber ließ sich erkennen, welche rhetorischen Figuren man meiden sollte, zumal dann, wenn man, wie Scholz, Baerbock und Laschet, rednerisch nicht in der Tradition Ciceros steht, sondern eher in der von Edmund Stoiber.