(SZ) Manche Bemerkungen entfalten die Wucht eines Hammerschlags, ausgeführt mit der Präzision eines Bergmanns, der dem Beruf des Hauers nachgeht und der mit spitzem Arbeitsgerät das Gestein rausfetzt. So eine Wortmeldung haute jetzt die Spiegel-Journalistin Anna Clauß raus, als sie in der Talkshow "Phoenix-Runde", es ging darin um die schlechten Umfrageergebnisse der Union, Armin Laschet mit einem Gartenzwerg und einem WM-Maskottchen verglich. Das Gestein, das durch das Studio flog, löste eine Lawine der Empörung bei den anderen Teilnehmern aus, die diese Zuschreibungen für einen möglichen Bundeskanzler nicht verkrafteten. Aber ist nicht die Wahl zum WM-Glücksbringer in Wahrheit eine Auszeichnung? Und gilt dies nicht umso mehr für die Ehre, in den Gartenzwerg-Stand erhoben zu werden?