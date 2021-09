(SZ) Der Gegenwart, männlich, ist ein neuer Ausbildungsberuf, der im Internet ausgeübt wird. Gegenwarte (und Gegenwartinnen) arbeiten im Schichtdienst und stellen sicher, dass sich in sozialen Medien alle an die Regeln halten. Zu den Regeln gehört, dass sich niemand länger als eine Stunde über ein Thema oder eine Person aufregen darf, bevor er oder sie sich über etwas anderes aufzuregen beginnt. Nach einer sie betreffenden Aufregungsstunde werden Personen und Themen für eine Woche gesperrt, bevor sie wieder diskutiert werden dürfen. Ausnahmen können beim Bundesdiskursamt in Deutschneudorf im Erzgebirge beantragt werden, das auch die Dienstaufsicht über alle Gegenwarte innehat. Spezielle Berechtigungsscheine für häufigeres Diskutiertwerden sind unter anderem Boris Palmer, Alice Weidel und dem Gendersternchen ausgestellt worden. Eine andere Regel lautet, dass alles immer wieder neu von vorne und damit ergebnislos diskutiert werden muss. Bei besonderen Vergehen (Kontextualisierung, Differenzierung, Beharren auf Langfristigkeit in besonders schwerem Fall) sind Gegenwarte befugt, Zugangsdaten für Accounts zu konfiszieren und die Internetverbindung übergangsweise zu drosseln.