(SZ) Irgendwann gegen Ende des 20. Jahrhunderts, vielleicht aber auch gleich am Anfang des 21. Jahrhunderts - oder ist es womöglich früher gewesen? Oder doch später? Jedenfalls gab es um diesen Dreh herum ein Treffen, von dem die Öffentlichkeit bis zum heutigen Tag nichts erfahren hat, und bei dem sich die Bosse der Konzerne "Blue Ribbon Sports", "Burbn", "Backrub" und "Open Business Club AG" getroffen haben. Der Anfang verlief schleppend, weil einer fehlte, und als schon niemand mehr damit gerechnet hatte, tauchten doch noch die CEOs von "Jerry and David's Guide to the World Wide Web" auf, die überraschenderweise Jerry und David heißen. Einziger Tagesordnungspunkt des geheimen Treffens war die Frage: Wie mache ich aus einem Firmennamen, der nicht fluppt und genauso gut "Taube Nuss" lauten könnte, eine Marke, die es richtig krachen lässt?