(SZ) Als Armin Laschet in den zurückliegenden Tagen ein paar sogenannte Köpfe vorgestellt hat, die ihm beim eventuellen Regieren helfen sollen, wurde der Fachbegriff "Schattenkabinett" umgehend weggefuchtelt wie eine dunkle Hornisse. Stattdessen seien alle genannten Personen Mitglieder eines "Zukunftteams", weil Zukunft die Menschen bei besserer Laune hält als Schatten. Die Augsburger Allgemeine half Laschet mit einer Schlagzeile aus dem begrifflichen Zwielicht zwischen Zukunft und Schatten wie folgt heraus: Der Kanzlerkandidat wolle, hieß es, "sichtbar machen, wofür die Union steht". Damit wären Laschet und sein Team, wenn schon nicht direkt in der Zukunft, so doch immerhin in der sprachlichen Gegenwart angekommen. Wer nämlich die ollen Schleier, die überall vor unserer Wirklichkeit hängen, fortreißt und sichtbar macht, was sichtbar zu machen ist, der hat schon, wie es so merkwürdig semiotikverliebt heißt, einen Punkt.