(SZ) Eine Postkarte originell zu beschriften, ist fast so schwierig, wie ein gutes Selfie aufzunehmen, wenn man mit Maskenabdruck und Heimweh vor dem Trevi-Brunnen steht. In solchen Notlagen helfen Handy-Filter. Zudem hat Kurt Tucholsky in einem Text über das Reisen wertvolle Tipps für das Verfassen von Ansichtskarten hinterlassen. "Schreib unleserlich, das lässt auf gute Laune schließen. Schreib überall Ansichtskarten, auf der Bahn, in der Tropfsteingrotte, auf den Bergesgipfeln und im schwanken Kahn." Gute Laune ist auch heute noch das Stichwort. Kein anderes Kommunikationsmedium ist derart super drauf wie die Postkarte, und sei sie auch mit Oktoberfest-Waden oder Hotelschluchten bedruckt, mit Schloss Neuschwanstein oder Faultieren, die zum 40. Geburtstag gratulieren. E-Mails hingegen sind in der Regel sachlich gehalten, sie werden nur noch von Kollegen und Online-Shops verschickt. Whatsapp reicht selten an das aufgekratzt Epische der Postkarte heran, meist steht da schlicht: "Wo seid ihr?"/"Ich schick ir nen Standort". Der Standort ist bei der Postkarte zwar auch elementar, aber wie anders, wie unbedarft sie doch klingt: "Liebe Ella, die Sonne scheint, am Buffet gibt es Mango, und das Zimmer sieht fast so aus wie auf Booking, Grüße aus Bentota!"