(SZ) Faszinierend an der Sprache ist, dass sie es vermag, Dinge so zu bezeichnen, dass jeder weiß, was gemeint ist, aber keiner kapiert, wie schrecklich sie sind. Eine Art linguistischer Abfederungseffekt, der uns zitternde Menschen sanft an den Busen von Mutter Natur drückt, während gerade ein Tornado auf unser Haus zujagt. Die deutsche Sprache hat nämlich aus der Großtrombe die liebenswert und haushaltspraktisch klingende Windhose gemacht. Das lässt an ein maßgeschneidertes, luftiges Kleidungsstück denken, das bei starkem Windaufkommen die Hosenbeine kräftig flattern lässt, aber außer Ohrensausen keine weiteren Folgen nach sich zieht. Die euphemistische Power dieser Antipanik-Bezeichnung lässt allerdings schlagartig nach, sobald Menschen im Angesicht einer nahenden Windhose begreifen, dass es jetzt um mehr geht als um übersteuerte Öko-Windkraft - nämlich um eine Energie, die Autos durch die Luft wirbelt und Häuser erst ihrer Dächer und dann der Wände beraubt.