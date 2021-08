(SZ) Wer heute im Journalismus arbeitet und sich nicht aufs Herunterbrechen versteht, kann es auch gleich bleiben lassen. "Herunterbrechen" nennt man die Kunst, ein unfassbares Ereignis, eine nur schwer durchschaubare gesellschaftliche Entwicklung so mit dem Klein-Klein unserer alltäglichen Erfahrungswelt zu verquicken, dass die Sache fassbar und verständlich wird. Das kann zu schönen Erkenntniszuwächsen führen, freilich auch peinlich danebengehen, etwa wenn man den Klimawandel auf das banale Faktum herunterbräche, dass es, wenn der Herd nicht abgeschaltet wird, in der Küche auf Dauer unangenehm warm wird. Und was lernen wir, wenn Pyrrhus I., König der Molosser, auf Armin Laschet heruntergebrochen wird? Die Deutsche Presse-Agentur hat es getan, und zwar in dem Sinn, dass Laschet, indem er sich gegen Markus Söder durchsetzte und "unter argen Blessuren" Kanzlerkandidat der Union wurde, einen Pyrrhussieg errungen haben könnte.