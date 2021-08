(SZ) Mein Gott, was hätte aus Hans Holbein werden können! Talent zum Malen hatte er ja, vermutlich geerbt von seinem Vater Hans Holbein dem Älteren, der bärenstarke Bilder zustande brachte, wie zum Beispiel das Selbstporträt mit Rauschebart. Zu solcher Meisterschaft wäre auch der jüngere Holbein fähig gewesen, hätte er nur nicht einen Fehler gehabt: Er malte mit der bösen Hand. Wie jedermann weiß, handelt es sich bei der bösen Hand um die linke, also jene fast bis zur Unbrauchbarkeit degenerierte Pfote, mit welcher der anständige Mensch allenfalls mal die Gabel hält, wenn er mit der guten Hand einen Schweinsbraten schneidet. Hans Holbein aber war Linkshänder, so wie Goethe oder Jimi Hendrix, und deshalb ist es kein Wunder, dass er es nur zum Hofmaler des englischen Königs Heinrich VIII. brachte. Holbein hat den dicken Heinrich auch porträtiert - ziemlich linkisch, denn der König sieht auf dem Bild genauso hässlich aus, wie er wohl in Wirklichkeit war. Künstlerisch aufgehübscht hat der linkshändige Maler hingegen die Herzogstochter Anna von Kleve. Von ihrem Porträt war Heinrich so begeistert, dass er sie quasi vom Bild weg heiratete. Ein Fehler, wie sich bei der ersten Begegnung herausstellte. So doll sah die Dame gar nicht aus, Holbein hatte ihn gelinkt. Anna und der Maler kamen trotzdem lebend aus der Sache heraus, was bei Heinrich VIII. keineswegs selbstverständlich war.