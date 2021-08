(SZ) Die absolut traurigste Figur im großen Ensemble der Verirrten und Gestörten bei "American Beauty" gibt der Vater des kiffenden Nachbarjungen ab, Colonel Frank Fitts. Nach außen ist Fitts stets auf Akkuratesse bedacht, er wirkt so gestrafft und freudlos wie ein frisch gemachtes Kasernenbett. Im Innern des Colonel geraten die Dinge allerdings zunehmend durcheinander. Er tut deswegen, was man als guter Amerikaner tut in solchen Momenten, er hält eisern den Mund und sucht Zerstreuung beim Fernsehen. Zu sehen ist dort ein junger Soldat, dem die Frage gestellt wird, warum auch er sich dafür entschieden habe, seinem Land an der Waffe zu dienen. Der Mann antwortet dem Gegenüber: "Sir, ich hatte drei Gründe, zur Army zu gehen. Erstens bin ich Patriot, zweitens liebe ich mein Land, und drittens wurde ich eingezogen." Da lacht der Colonel kurz, bevor aus ihm leider endgültig ein Gefallener wird. Für ihn und viele andere Superpatrioten kommt folgender Rat nun also in sehr endgültiger Weise zu spät - frage nicht immer nur, was du für dein Land tun kannst, frage ab und an auch mal, was du für dich selbst tun solltest.

Eigennutz und Vaterlandsliebe, das muss sich andererseits nicht immer ausschließen, das weiß kaum jemand so gut wie der gegenwärtige Bundesgesundheitsminister. Jens Spahn hat in dieser Sache allen Bundesbürgern jetzt sogar ein verbales Angebot gemacht. Impfen sei "ein patriotischer Akt", schrieb der Minister bei Twitter. Die digitalen Impfreaktionen darauf fielen aus wie immer. Ein paar Erregungsprofis sahen im Wort "patriotisch" etwas, das man Faschismus nennte könnte, worüber man aber wenigstens nicht schweigen dürfe. Ein paar andere begaben sich unmittelbar ins große digitale Gauditorium und tauschten dort Scherze wie Sammelkarten. Die allermeisten anderen Menschen wiederum bekamen von alldem rein gar nichts mit, ohne dabei etwas zu verpassen.

Wobei es sich natürlich lohnt, immer mal wieder über Patriotismus nachzudenken und über die Frage, worin dieser bestehen kann. Gegen Lokalpatriotismus hat erstaunlicherweise selten jemand etwas. Nicht ganz so verbreitet ist der "Konsumpatriotismus", bei dem allerdings oft unklar bleibt, ob echte Konsumpatrioten nun regional oder bio oder beides kaufen sollten. Gar nichts zu kaufen hingegen gilt, so viel ist klar, in jedem Fall als unpatriotisch. Das sehen auch viele jener angeblichen Patrioten so, die lange gegen den angeblichen Untergang des Abendlandes demonstrierten. Deren monstranziges Deutschlandgehabe war kein Patriotismus im edlen Sinne, sondern bestenfalls etwas, wofür der Schriftsteller Ingo Schulze folgende schöne Worte fand. Er sagte, die Demonstranten kämen ihm vor wie jemand, "der sich an jeden Finger einen Ring stecken muss, damit er als wohlhabend gelten kann".