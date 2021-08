(SZ) Was an Umfragen mehr als alles andere befriedigt, ist ihre Berechenbarkeit und die Zuverlässigkeit, mit der sie uns bestätigen, was wir auch ohne sie immer schon wussten oder jedenfalls zu wissen glaubten. Der Vorteil dabei: Das, was wir als "gefühlte" Kenntnisse mit uns herumtragen, hat nun eine empirische Basis, kann damit also ins Reich des gesicherten Wissens überführt werden. Zum Beispiel nehmen alle Ausflügler an, dass ihr Ausflug durch die vielen anderen Ausflügler beeinträchtigt, wenn nicht gar verdorben wird, eine insofern sehr schillernde Vermutung, als die daran Beteiligten stets Täter und Opfer in einem sind. So nah der Ausflügler dem Ausflügler örtlich auch sein mag, innerlich werden sie nie zueinanderfinden. Dies untermauert zu haben, ist Verdienst des Bayerischen Zentrums für Tourismus, in dessen Auftrag das Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK eruierte, dass es für die Ausflügler einen "Hauptstörfaktor" gibt, nämlich "andere Menschen".