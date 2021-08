(SZ) "Wer bei Thüringen immer nur an Bratwurst denkt, der hat die Schokolade aus Thüringen noch nicht probiert", war kürzlich in der in Suhl erscheinenden Tageszeitung Freies Wort zu lesen. Das stimmt natürlich. Aber selbst für alle Leserinnen und Leser des Freien Worts, die sich ertappt fühlten und umgehend Thüringer Schokolade kauften, aßen und bei Thüringen fortan auch an die Schokolade dachten, ist es seit dem Wochenende schwer geworden, nicht rückfällig zu werden und doch wieder nur an die Bratwurst zu denken. Am Freitag nämlich verzeichnete die Thüringer Stadt Sonneberg einen sprunghaften Anstieg der Impfbereitschaft, von sonst durchschnittlich 140 impfwilligen Seelen auf 250. Und es riecht schwer und fettig danach, dass es die zur Impfung kostenlos gereichte Bratwurst war, die die Nachfrage explodieren ließ.