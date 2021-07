Was ist eigentlich aus der Merkelschen Farbenlehre geworden? Vor ein paar Jahren war es ein beliebtes Spiel unter Hauptstadtreportern und Hobby-Analysten, die Blazer-Farbe der Kanzlerin hinsichtlich noch zu verkündender Entscheidungen und Ministerentlassungen zu interpretieren. Bronze für die Neujahrsansprache, machtbewusstes Papaya, als sie sich beim G-7-Gipfel auf Schloss Elmau vor dem auf einer Bank lümmelnden Barack Obama aufbaute, Krisengrau für den Bankrott vom Lehman Brothers. Abgesehen von einem Text auf NZZ Bellevue, wo das Senfgelb (oder war es Gold?), das Merkel trug, als sie sich für die Corona-Osterruhe entschuldigte, so gedeutet wurde, dass es "ihre Souveränität bei diesem ungewöhnlichen und unerwarteten Schritt" unterstreiche, war in der Sparte Farbinterpretation zuletzt nicht so viel zu hören. Vielleicht, weil dieser Fokus momentan nicht angemessen erscheint, wegen krisenbedingter Bronze-Papaya-Blindheit. Möglicherweise schränkt das ständige Rumhocken vor digitalen Endgeräten das Gehirn aber auch so ein, dass das wahrnehmbare Farbspektrum auf Grün, Gelb und Rot schrumpft.