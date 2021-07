(SZ) Wie es sich in älterer Zeit mit Heiratsanträgen gehörte, schildert sehr schön Bram Stoker in seinem berühmten Buch "Dracula". Die junge und natürlich sehr schöne Miss Lucy erhält an ein und demselben Tag drei Mal Besuch, stets ist es ein anderer Herr, der förmlich um ihre Hand bittet: zwei tadellose britische Gentlemen und ein leicht ins Unseriöse tendierender Amerikaner, der freilich eine Menge Spaß verspricht. Nach ausgiebiger Abwägung entscheidet sie sich für einen der Gentlemen, was bedauerlicherweise weder ihr noch ihm ein Happy End beschert. Nicht wegen des Amerikaners, der nimmt die mit einigem Bedauern erteilte Abfuhr sportlich, doch begegnet Miss Lucy beim nächtlichen Spaziergang dem Vampir, und der hat seine eigenen Pläne.