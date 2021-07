(SZ) Wenn von der Lust die Rede ist, werden die semantischen Phiolen mit sehr verschiedenen Inhalten gefüllt. Die einen glauben, es sei vom hier aufflammenden, dort ausglühenden erotischen Begehren die Rede, die anderen wiederum erkennen in der Lust einen geistigen Ausnahmezustand, bei dem sich sinnliches Erleben nahezu lerchenhaft in eine geistige Verzückung hochtiriliert. Beide haben recht und trotzdem ist sowohl der eine wie der andere Lust-Deuter viel zu weit vom täglichen Bedarf entfernt. Denn wenn man sich den Gebrauch der Lust im normalen Leben anschaut, kommt man schnell dahinter, dass ihre Abwesenheit alltäglicher ist als ihr brennendes Wirken. Anders gefragt: Wie oft wird man um irgendetwas gebeten, gezwungen oder gedrängt, ohne dass man auch nur einen Hauch Lust hat, dem stattzugeben? In den Achtzigerjahren wurde die Lust kurzerhand in Bock umbenannt, womöglich um das schöne alte Label "Lust" nicht zu sehr durch nörgeligen Gebrauch abzunutzen. "Ich habe keinen Bock" klingt auch resoluter als "Ich habe keine Lust". Der "Bock" war gewissermaßen die Wegwerfvariante der "Lust", der man nicht vollständig absagen wollte, weil man sie vielleicht am Abend noch für eine Verabredung oder so gebrauchen konnte.