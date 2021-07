(SZ) Nordamerikanische Monster, so die Vorstellung der kulturell hochüberlegenen Europäer, haben normalerweise einen bleichorange schimmernden Haarschopf, verbringen den Tag mit der Pflege ihres Egos, des großartigsten Egos aller Zeiten, und lügen schlimmer, als Twitter erlaubt. Kenner der US-amerikanischen Monsterszene aber wissen, dass es noch ein anderes Ungeheuer gibt, ein rätselhaftes Wesen, das seit Jahrhunderten durch Wald und Gebirge der Staaten schleicht und so raubeinig ist wie John Wayne in seinen besten Filmen. Bigfoot heißt diese Erscheinung, die bereits die Ureinwohner, die man früher Indianer nannte, heimgesucht haben soll, und die eine extrem große Schuhnummer hat. Doch auch weiße Männer, die natürlich viel glaubhafter sind, berichten immer wieder von Begegnungen mit Bigfoot, und manchmal haben sie Kameras dabei. Aber wie's der Teufel will, versagt im entscheidenden Augenblick die Technik, weshalb die Bigfoot-Porträts so verschwommen und verwackelt sind wie künstlerisch wertvolle Avantgarde-Fotos, und wenn man doch was erkennt, sieht es aus wie ein Mann im Gorilla-Kostüm.

Natürlich kann man das alles für Quatsch halten und sagen, Bigfoot gibt es ebenso wenig wie den Mann im Mond oder die Stadt Bielefeld. Aber mal langsam: Soeben ist ein vier Sekunden langes Handy-Video aufgetaucht, auf dem zu sehen ist, wie ein groß gewachsener korpulenter Zweibeiner durch den Cass River in Michigan watet. Für die Bigfoot-Glaubensgemeinde ist klar: Das ist Mr. oder Mrs. Bigfoot, entzückenderweise mit einem Bigfoot-Baby im Arm. Für alle anderen, also jene Ignoranten, die auch die Existenz des Mannes im Mond und der Stadt Bielefeld leugnen, handelt es sich bei der Kreatur um einen sogenannten Big-Food-Menschen. Dessen natürlicher Lebensraum ist das Fast-Food-Restaurant, wo er sich eine respektable Wampe anfrisst. Warum der Big-Food-Mensch durch den Fluss stapft, ist nicht ersichtlich. Möglicherweise fühlt er sich von Veganern verfolgt.

Schon wahr: Wenn die Big-Food-Vermutung stimmt, wäre das wieder so eine blöde Entzauberung, die jegliche Poesie aus dem Leben verdammt. Dabei wäre es viel schöner und aufregender, hausten tatsächlich Bigfoots, Yetis und Wolpertinger in der Wildnis, zottelig behaarte Geschöpfe, die trotzdem nicht Reinhold Messner sind. Man könnte mit ihnen bei einem Glas Elfenwein über die Klimakatastrophe sinnieren und darüber klagen, dass ihr Lebensraum schwindet und selbst das Weltall keinen Ausweg bietet, seit dort amerikanische Milliardäre herumdüsen. Hin und wieder käme ein Einhorn dazu oder der Bürgermeister von Bielefeld. Und wenn der Mann im Mond sein Gute-Nacht-Lied anstimmt, müsste niemand befürchten, dem Ungeheuer mit den bleichorangenen Haaren zu begegnen.