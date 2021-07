(SZ) Das tägliche Chaos in unseren Köpfen, das sei hier ausdrücklich versichert, macht es nicht leichter, die Ereignisse auf diesem Erdenrund mit dem richtigen Augenmaß zu betrachten. Zum Beispiel jenes, das sich am 21. September 2009 ereignet hat. Ja, das ist schon ein Weilchen her. Zur Erklärung für die jüngeren Leserinnen und Leser: Das war die Zeit, als in München noch ein Fest stattfand, das Wiesn genannt wurde. Zum Wiesn-Start machten an diesem Tag die beiden in München erscheinenden Zeitungen tz und Abendzeitung mit folgenden Überschriften auf: Die tz schrieb "Wiesnstart 2009 - Gemütlich wie lange nicht mehr". Die Abendzeitung titelte "800 Verletzte am ersten Tag. Wiesn brutal wie nie." Beide berichteten also am selben Tag über das gleiche Ereignis und bewiesen eindrucksvoll, dass nichts so schwer zu erkennen ist wie die Wahrheit, die jeder für sich gepachtet hat. Wundert es da wirklich jemanden, wie oft auf allen Kanälen dieser Welt schon das Chaos ausgerufen wurde, um gültig zu beschreiben, was eigentlich unbeschreibbar ist?