(SZ) Kennern der Szene muss man nicht lang erklären, wofür das Kürzel LGBTQ steht: für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, queere, intersexuelle und asexuelle Menschen. So klar das ist, so schwer ist es in dieser Vielfalt für Leute zu begreifen, die noch dem schlichten herkömmlichen Geschlechtermuster anhängen und ihre Verzweiflung über so viel Neues und Irritierendes gern in den Ausruf kleiden, dass jetzt bald jeden zweiten Tag ein weiteres Geschlecht erfunden werde und wo das alles noch hinführen solle. Die Gesamtheit dessen, wohin das alles noch führt, lässt sich hier nicht auffächern. Wohl aber kann man sagen, dass sich ein Teil der LGBTQ-Community mit frischem Interesse dem alten Kult der Kümmernis annähern wird, einer Heiligen, die auch Hülpe, Liberata, Wilgefortis und Ontcommer genannt wird, deren die Kirche jedenfalls am 20. Juli gedenkt.