(SZ) Über das Wesen des Rheinländers sagt der große Kabarettist Konrad Beikircher, dieses sei "wunderbar leichtfüßig", und gibt als Beleg das Kölsche Begrüßungsritual an: "Wie isset?" "Jot!" "Die Frau?" "Jot!" "Die Pänz?" "Jot!" "Beruf?" "Jot!" "Et Auto?" "Lööf!" ... "Und sons?!!!!" "Och jot!" Ist der Befragte ungewöhnlicherweise in düsterer Stimmung, antwortet er auf wie "Wie isset?" mit "Muss. Kann ja nitt immer". Zu kulturellen Missverständnissen führt leider gelegentlich der Umstand, dass der Rheinländer bloß eine nebelhafte Vorstellung davon besitzt, dass das Leichtfüßige, im Übermaß gebraucht, ins Leichtfertige abzukippen droht. In der Folge kann solches Verhalten zu einem Trümmerfeld führen nicht unähnlich jenem, welche die Flut im besonders schlimm heimgesuchten Erftstadt zurückgelassen hat.