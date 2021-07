(SZ) In diesen Zeiten voller Furcht und Unruhe ist es gut, wenn sich die Menschen mal ein wenig ablenken. Oder noch besser, jemand tut es für sie, der verdienstvolle WDR zum Beispiel. Offenbar im Bemühen, die Hörerschaft nicht unnötig zu beunruhigen, nur weil ihr Bundesland gerade in den Fluten versinkt, ließ der Sender spät am Mittwoch in aller Ruhe die ARD-Popnacht steigen. Sollen sich andere aufregen. Das ist der Geist, der den öffentlich-rechtlichen Rundfunk groß gemacht hat, egal was die Kritikaster immer von Verflachung schwatzen. Und was heißt überhaupt öffentlich-rechtlich? Erst neulich hat der WDR für den Schnäppchenpreis von nur 120 000 Euro, denn nichts ist wichtiger als verantwortungsvoller Umgang mit den Gebühren, bei einer Framing-Expertin ein Gutachten bestellt, das sensationelle Wege wies, solche Begriffe den linguistischen Erfordernissen der Achtsamkeit anzupassen. Künftig sei daher von "unserem gemeinsamen, freien Rundfunk ARD" zu sprechen.