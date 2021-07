(SZ) Von Martin Heidegger gibt es den etwas kälbchenartigen Begriff von der Geworfenheit, der bedeutet, dass uns keiner fragt, ob wir gerne auf die Welt kommen oder lieber noch ein paar Runden im Eisschleim drehen möchten. Vom Dasein weiß Heidegger vielleicht nicht alles, was man wissen könnte, wenn man kein Mensch wäre, aber er weiß immerhin, "dass es ist und zu sein hat". Das ist ein Halbsatz wie in Schiefer gekratzt und wenn man etwas älter und ehrlich zu sich und wenigstens halbehrlich zu den anderen ist, weiß man, dass in Schiefer gekratzte Dinge schwer wieder auszukratzen sind. So ist es zum Beispiel und hat zu sein, dass wir seit über einem Jahr von Welle zu Welle geworfen sind und es ist ferner und hat zu sein, dass wir mit dieser spätmodernen Form des Geworfenseins wohl noch eine ganze Weile leben müssen. Was ist sonst noch, und was hat außerdem noch zu sein? Dies hier: Günther Jauch wird 65 Jahre alt und ist, könnte man sagen, immer ganz der Alte geblieben.