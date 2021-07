(SZ) Es ist ja nicht so, dass der Rheinländer bei all seinem jovialem Gleichmut nicht zu einem deutlichen Wort fähig wäre. "Da iss beklopp!" gehört noch zu den milderen Formen der Zurechtweisung. Eine direkte Ansprache als "do ahl Drissbüjel" sollte dem so Adressierten Warnung genug sein, dass selbst die Geduld des Rheinländers nicht unermesslich lange währt. Übersetzen lässt sich dies nur sinngemäß. Gemeint ist ein Mitmensch, der zuverlässig für Verstimmung sorgt und seine Berufung in obsessiver Weise darin sieht, die anderen zu belehren und zu bezichtigen und ihnen, das ist sein höchstes und womöglich einziges Glück, die Laune zu versauern.