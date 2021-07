(SZ) Kann es sein, dass die Plauderei ein wenig aus dem geraten ist, was man heute den Fokus nennt? Aber hat, andererseits, die Plauderei denn schon einmal im Fokus gestanden, sind Plauderei und Fokus überhaupt miteinander in Einklang zu bringen? Wer plaudert, redet ohne Ziel und ohne besondere Absicht; er redet um des Redens willen. Ein Spaziergang mit Worten ist das Plaudern, vom Wetter kommt es auf die Atemschutzmaske, von dort auf die nun schon zu Ende gegangene, gleichwohl unvergessliche Spargelsaison, und wer ein geübter und eleganter Plauderer ist, schlägt einen derart schönen Bogen von der Spargelsaison hin zu den Reizen Oldenburgs, dass niemand auf die Idee käme zu fragen: "Wie kommst du denn jetzt auf Oldenburg?" Selbst wenn einer hart nachfragen würde, wäre der Plauderer dieser Tage mit einem schönen Päckchen Trumpfkarten ausgerüstet, denn in Oldenburg wurden jetzt die ersten Plauderbänke Deutschlands aufgestellt. Sie sind, so berichtet die dpa, dergestalt gebaut, dass man sich dialoggerecht auf sie setzen kann. Wer trotzdem in Zweifel gerät, ob die vor ihm stehende Bank auch wirklich eine Plauderbank ist, wird seine Unsicherheit ablegen, sobald er auf der am Möbel angebrachten Plakette den Satz "Setz Dich, falls Du nichts dagegen hast, dass jemand 'Hallo' zu Dir sagt!" liest.

Nun wird kaum ein Mensch, der ein halbwegs normales Verhältnis zum Miteinander pflegt, etwas dagegen haben, dass jemand Hallo zu ihm sagt. Aber ist "Hallo" schon eine Plauderei? Oder die Ouvertüre dazu? Wie beginnt man überhaupt eine Plauderei? Vielleicht doch eher mit einem vollständigen Satz wie: "Oldenburg hat auch seine Reize"? Der dialoggerecht gegenübersitzende Plauderkandidat könnte dann einen oder zwei Reize Oldenburgs aufzählen und schon wäre die schönste Plauderei im Gange. Kaum jemand ist heute gewohnt zu plaudern, weil alle lieber twittern und den Thread als Plauderei missverstehen. Aber der Thread ist nichts weiter als eine triste Abfolge von Rechthabereien von Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass es auch jenseits des Rechthabens gedankliche Blumenwiesen gibt. Der Plauderer kann gar nicht recht haben, weil er jede argumentative Klippe mit feinem Segelstrich zu umschiffen weiß. Wer plaudert, ist auf einer endlosen gedanklichen und sprachlichen Segeltour unterwegs, ganz gleich, ob er dabei auf dem Ammersee plaudert oder auf einer Bank in Oldenburg.

Ernst Penzoldt, der heute etwas vergessene feine Erzähler, nannte seine gesammelten Plaudereien in eleganter Manier "Causerien", die umfangreichste ist "Der dankbare Patient". Es lohnt sich, ein bisschen darin zu lesen und darüber zu staunen, dass man selbst in München krank im Klinikbett liegend so herzerwärmend plaudern kann, dass es dem Leser gleich wieder besser geht.