Wer Männer für emotionale Eisschränke hält, der hat die komplette Menschheitsgeschichte verpasst, wenigstens aber das Lied "Krieg" von Farin Urlaub. Unser Held schlendert darin zum Einkaufen in die überfüllte Stadt, alle drängeln, das macht was mit einem, und zwar Folgendes: "Ich bin nur ein Mann, aber auch ich hab' Gefühle / Ich gebe gern zu, es sind nicht so viele / Wenn ich durchzählen müsste, es sind ungefähr drei! / Aber Wut und Hass sind dabei." Damit fällt Urlaub in dieselbe Kategorie wie der Jungtrainer Jupp Heynckes, der im Gegensatz zu seinem damaligen Spieler Wolfram Wuttke die Wut tief in sich trug statt nur in seinem Namen. Wuttke jedenfalls gab Heynckes den Spitznamen "Osram", weil dessen Birne so lustig zu leuchten begann, wann immer die Wut im Vulkan Jupp mal wieder unbändig hochkochte. Wäre das Leben ein Werbespot, eine Stimme aus dem Off hätte Heynckes damals in einer Weise zugerufen, die man heute zu Recht passiv-aggressiv nennt, sie hätte gerufen, na, na, wer wird denn gleich in die Luft gehen?