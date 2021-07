(SZ) In diesen Tagen der Lockerungen kommt es immer wieder zu herzergreifenden Begegnungen zwischen Wirten und ihren Stammgästen. Monatelang hatte man sich nicht gesehen, es war kaum auszuhalten. Jetzt aber liegen sie sich in den Armen, der ausgezehrte Gast und der ausgezehrte Gastronom. Auch die kapriziöse Kellnerin stöckelt hinzu, und man drückt und herzt sie wie eine totgeglaubte Schiffbrüchige, die nach vielen Jahren wiederkehrt. Daheim zu hocken und ewig dem Spahn und dem Robert Koch zuzuhören, hat zwar auch seinen, wenngleich leicht masochistischen Reiz, das richtige Leben im Sinne Adornos aber findet nur dort statt, wo die edelsten Bedürfnisse des Menschen im Mittelpunkt stehen, also Essen und Trinken. Nicht zufällig gehört zu den obersten Maximen der auf Epikur fußenden bayerischen Ontologie der Satz: "Im Wirtshaus is's scheener wia auf der Welt." In Wien hingegen, wo noch klügere Menschen leben als in München, siedelt man das überirdische Glück in einem anderen gastronomischen Betrieb an: dem Kaffeehaus.