(SZ) Kaum etwas im großen Reich der Minutenliteratur ist so treffsicher wie die Gebrauchspoesie des Sportjournalismus, zumindest an manchen Tagen. Heute ist so ein Tag, und L'Équipe, die französische Sportzeitung, komprimiert weltweises Wissen in einem Begriff: Jogi Löw, der gefallene Meister der Mannschaft, sei Ziel und Gegenstand der "allgemeinen Schwermut" geworden. Das genau ist es. Nicht die spezielle Melancholie oder gar die situative Wut befällt einen, wenn man Thomas Müller, den Pähler Pferdezüchter, vor dem englischen Tor versagen sieht. Nein, es ist die allgemeine Schwermut. Sie prägt das deutsche Geistes-, Politik-, Sport- und sonstige Leben seit Jahrhunderten; Heinrich Heine, wer sonst, hat schon 1824 dieses Gnabry-stochert-sinnlos-außen-Gefühl in die Zeile gegossen: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Die allgemeine Schwermut liegt über dem maskentragenden, politisch vor der großen Wende seitwärts stehenden Land, das in allen, nicht nur den sportlichen Meisterschaften gerade mal noch bis ins Achtelfinale kommt. Aus Angela Merkel 2005 ist Jogi Löw 2021 geworden, und es sieht in allgemein zugänglichen Quellen ganz so aus, als könne Annalena Baerbock 2021 eher Martin Schulz 2017 werden.