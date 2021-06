(SZ) Selbst an einem schönen Sommertag fallen einem genug Gründe ein, um Jens Spahn nicht gut zu finden. Zwar ist es mit Spahn nicht so schlimm wie mit anderen bis zum Narzissmus von sich selbst Überzeugten, wie zum Beispiel Dieter Bohlen oder Markus Söder. Bei der Wahrnehmung Spahns allerdings spielt eine gewisse Rolle, dass man ihm vor ungefähr einem Jahr noch allerhand zugetraut hat, und der Dings, also der Kanzlerkandidat von der CDU, wie heißt er denn gleich, war sogar heilfroh, dass ihn Spahn unterstützte. Mittlerweile bedeutet politische Unterstützung durch Jens Spahn ungefähr so viel wie ein Platten am Anfang einer langen Radtour, ein Gichtanfall bei Thomas Müller oder ein neuer Roman von Christian Kracht. Und dennoch ist nun etwas passiert, was einem kaum eine andere Möglichkeit lässt, als sich barmherzig mit Spahns Schicksal auseinanderzusetzen. Der Anlass: Wolfgang Kubicki hat sich von Jens Spahn abgewandt.