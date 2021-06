(SZ) Die Fußballnationalmannschaft des Herrn Löw gehört nicht zu jenen Organisationen, die so stark sind, dass sie sich nur selbst besiegen können. Aber, wie in diesen Tagen nicht nur Löw, sondern auch die Aktivisten von Greenpeace sowie Frau Baerbocks Lebenslaufverfasserinnen erkennen müssen, gibt es kaum etwas, was so ärgerlich ist wie ein selbstverschuldeter Fehler - der noch dazu eine Niederlage besiegelt, die man sich guten Mutes auch anderweitig hätte zufügen lassen können. Wer häufig verliert, wie etwa der TSV 1860 München, die SPD oder Peter Handke, genießt zumindest bei den treuen Anhängern - Loser haben zwar nicht viele, aber sehr treue Anhänger - den Status des möglicherweise sogar moralisch im Recht Befindlichen, von den Umständen Gebeutelten, vom Glück nicht Geküssten, dennoch Aufrechten. Leider ist die Distanz vom mutigen Verlierer bis zum unglücklichen Deppen manchmal sehr klein. Das Eigentor, das es keineswegs nur im Sport oder gar nur von Mats Hummels gibt, spielt beim Ausmessen dieser Distanz manchmal eine entscheidende Rolle.

Der märchenhaft reiche König Krösus von Lydien zum Beispiel wollte um 541 v. Chr. herum das Imperium der Perser erobern. Weil er sich nicht sicher war, befragte er das Orakel von Delphi, das ihm prophezeite, wenn er den Grenzfluss Halys in der heutigen Osttürkei überschreite, werde er ein großes Reich zerstören. Krösus dachte, es handele sich um das Reich der Perser. Er startete also die Offensive, die aber damit endete, dass die Perser die Lydier besiegten und Krösus alles verlor. Der Angriff des Krösus, ein strategisch geschossenes Eigentor, hatte üble Folgen, zumal da die Perser, militärisch gesehen, den Lydiern ungefähr so überlegen waren wie die Franzosen am Dienstag den Deutschen. Ein Eigentor kann also auch Ausdruck der Hybris des Selbstversenkers sein. Man denkt auch, etwas aktueller als Krösus, an die im Jahre 2002 ausgerufene 18-Prozent-Strategie des seligen FDP-Kanzlerkandidaten (sic!) Guido Westerwelle, die letztlich zur Wiederwahl Schröders beitrug. Nicht ein unglückliches Schienbein verursachte dieses Eigentor, sondern genaue Planung.

Das Eigentor muss also nicht nur Folge einer missglückten Verteidigung sein. Aus dem Fußball kennt man die Rückpässe in den Strafraum, die immer wieder den dort herumhängenden Torwart so sehr überraschen, dass sich die gegnerische Mannschaft anschließend freut. Wollte man dies in die Politik übertragen, fiele einem Markus Söder ein. Söder schlägt mit Wollust, man weiß nicht, ob aus masochistischen oder sadistischen Motiven, gerne rhetorische Rückpässe zum Ersatztorwart Laschet, dessen Position der Schockstürmer Söder gerne selbst gehabt hätte. Allerdings ist diese Form des narzisstischen Eigentors, bei dem die treuen Anhänger in München dem Schützen auch noch gratulieren, im Fußball eher selten.