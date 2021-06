(SZ) Noch ist die vermaledeite Corona-Zeit nicht ganz vorüber. Doch es mehren sich die Anzeichen, dass das normale Leben wieder zurückkehrt, wobei das normale Leben ja auch ziemlich verrückt ist. Wie man hört, soll es sogar schon Konzerte, analoge Rendezvous und außerfamiliäre Zusammenkünfte am Gartengrill geben. Aber das hellste Licht am Ende des Tunnels kommt doch aus den Wachstuben von Polizei und Feuerwehr. Diese vermelden übereinstimmend, dass in Deutschland wieder die Känguru-Zeit begonnen hat, also jener meist im Frühjahr beginnende Jahresabschnitt, in dem die Beuteltiere ihre menschlichen Partner ohne Abschiedsgruß verlassen und ein Leben in der Wildnis beginnen. Hier ein paar Beispiele: Im Grävingholzer Wald bei Dortmund haben Spaziergänger gleich zwei Kängurus im Unterholz gesichtet, im niederbayerischen Wildenberg ließ sich ein Känguru in einem Rapsfeld blicken, und durch Lauenbrück an der Wümme hüpfte ein Känguru namens "Energy". Dessen Schicksal passt leider gar nicht in diese Zeit des Aufbruchs und der Freiheit: Es wurde tot aufgefunden, vermutlich hat es Sachen gefressen, die ein Känguru nicht fressen sollte.