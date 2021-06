(SZ) Die Anwesenheit von Publikum verändert Menschen und sie beeinflusst deren Handeln, das weiß jeder, der schon mal beim Einparken vor einem voll besetzten Straßencafé beobachtet wurde. Aus solchen Momenten privater Alltagspanik lässt sich jedoch kaum ableiten, was es bedeutet, gleich einem ganzen Beruf vor Publikum nachzugehen. Es gibt Kapazitäten, die mit dem Druck der Öffentlichkeit ihres Schaffens entspannt bis freudvoll umgehen, dazu gehörte zum Beispiel Karl May, der seinen unregulierten Größenwahn selbst dann nicht verlor, wenn er über die Leserschaft seiner Bücher nachdachte. "Mein Publikum ist die Menschheit in einem idealen Sinn", sagte May, und er differenzierte in dieser Frage also weniger als der Komiker Jürgen von Lippe es tut, der einmal bei den Moderatoren Joko und Klaas zu Gast war und mit einem Blick auf deren Zielgruppe mitteilte, er besitze "Socken, die älter sind als euer Publikum".