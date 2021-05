In Düsseldorf hat eine Frau ein sieben Meter hohes Kreuz samt Betonsockel in ihrem Garten errichtet. Wie dieses Kreuz genau gestaltet ist, gilt bisher als nicht bekannt, weil der Düsseldorfer Express, der über den nachbarschaftlichen Prozess zu diesem Kreuz berichtet hat, keine Fotos verbreitet hat. Dass Menschen Dinge in ihrem Garten errichten, die von ihren Dimensionen nicht an einen Garten, sondern eher an einen Park oder, sagen wir ruhig, an ein Land von der Größe Liechtensteins oder Andorras denken lassen, kommt vor. Die Schauspielerin Tippi Hedren hatte in ihrem Garten bei Los Angeles einen Zoo samt Löwen, Tiger und Elefant errichtet. Was in der kalifornischen Halbwüste keinen Nachbarn gestört hat, auch wenn die Löwen und Tiger manchmal gebrüllt haben. Beim Düsseldorfer Kreuz führte dagegen die Größe des christlichen Symbols zu nachbarschaftlicher Verstimmung, die in einen Prozess vor dem Amtsgericht mündete. Ergebnis: Das Kreuz muss weg.