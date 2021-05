(SZ) Es sei angenommen, Robert Habeck habe sich etwas dabei gedacht, als er Waffenlieferungen für die Ukraine befürwortete. Jaja, er hat die Einschränkung gemacht, es dürfe sich nur um Verteidigungswaffen handeln, aber schon die National Rifle Association (NRA) in den USA argumentiert, dass Waffen an und für sich gar nicht böse sind, weil Menschen töten, aber nicht Pistolen (guns don't kill, people do). Im Sinne der NRA und vielleicht auch ein bisschen im Sinne Habecks, das ist jetzt gemein, darf man also schon Waffen nach Kiew liefern, aber keine Menschen. Und vielleicht hat sich Habeck ja auch etwas ganz anderes gedacht, zum Beispiel, dass die Annalena für jene zuständig ist, die sowieso grün wählen oder kurz davor sind. Also ist es gut, wenn er, der Robert, hin und wieder Sachen sagt, die andere Leute zum Nachdenken bringen, etwa solche, die sich für Realisten halten und so begründen, dass sie immer noch für die CDU stimmen. Die könnten dann nachdenken, ob die Grünen - Radpanzer ins Krisengebiet, Deutschland wird von Kiew aus verteidigt - nicht vielleicht doch wählbar sind, zumindest wenn man den Laschet nicht haben will.