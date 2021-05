(SZ) Nimmt man das Buch Genesis als halbwegs zuverlässiges Protokoll, dann schuf Gott am Anfang Himmel und Erde, aber was die Erde betraf, so war sie "tōhū wā-bōhū", also wüst und leer, ein Chaos. Daraufhin schuf Gott Licht, Wasser, Pflanzen, Tiere und die Menschen, und der Bibel zufolge kam ihm all das gut vor. Wie wir wissen, lief die Sache mit dem Paradies und den Menschen darin nicht so reibungslos wie geplant. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist daher anzunehmen, dass Gott nach der Vertreibung von Adam und Eva es für angebracht hielt, einen dank seiner Allwissenheit leicht möglichen Blick in die Zukunft zu riskieren, und mit noch größerer Wahrscheinlichkeit hat er dann geseufzt: "Nach dem Chaos ist vor dem Chaos", ein Wort, das die Weltgeschichte immer wieder schlagend bestätigte.