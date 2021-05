(SZ) "Wir sehen die klügsten, verständigsten Menschen im gemeinen Leben Schritte tun, wozu wir den Kopf schütteln müssen." So schrieb Adolph Freiherr von Knigge schon 1788 in seinem berühmten Werk "Über den Umgang mit Menschen", und die Vorstellung ist nicht ohne Reiz, was er wohl erst dazu gesagt hätte, wären ihm der ganz normale Ton in den Führungsetagen des Deutschen Fußball-Bundes bereits bekannt gewesen oder die für eine wahlkämpfende Parteichefin wie Saskia Esken nicht immer günstige Neigung, größere Personengruppen auf Twitter kollektiv zu beschimpfen, die leider nicht selten zu den Wählern der SPD gehören. Wer durch seichtes Wasser geht, sollte das Krokodil nicht beleidigen - aber wir wollen nicht abschweifen.