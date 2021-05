(SZ) Ein guter Slogan ist wie eine gute Sauce, er gewinnt durch eine geschickte Reduktion aufs Wesentliche. Wer kann in dieser Sache von wem lernen? Politik und Wirtschaft sind zwar regelmäßig auf Wahl- und Werbesprüche angewiesen, aber Übung macht nicht immer Meister. In Wahlkämpfen zum Beispiel werden oft erstaunliche Leersätze auf Plakate gedruckt, und es ist purer Zufall, dass ein kurzer Beweis hier mithilfe der CDU geführt werden soll. Die Partei formulierte "Es geht um Deutschland" (1965), sie appellierte "Weiter so, Deutschland" (1987), sie trat ein, "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben" (2017). Solche Sätze kommen heraus, wenn man Werber auf ein Produkt loslässt, dessen Markenkern aus einem einzigen Text von Hoffmann von Fallersleben besteht. Bei ihrer Präsentation sprechen die Werber dann ganz viel von Fokusgruppen und auch von Verantwortung, wollen sich aber eigentlich nur einen neuen Porsche kaufen, mit dem sie gut und gerne rasen können.