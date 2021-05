(SZ) Zu den Preziosen der deutschen Sprache, die bei Angehörigen der jüngeren Generation verstörte Nachfragen auslösen, zählt der früher regelmäßig für die fachliche Beurteilung sowohl von Kollegen als auch von politisch ambitionierten Zeitgenossen eingesetzte "Dünnbrettbohrer". Angestellte von Baumärkten könnten nun einwenden, dass man beim Errichten von Gebäuden aller Art auch auf Bretter aller Art angewiesen ist. Und somit nicht nur die dicken, sondern auch die dünnen Bretter ihren wichtigen Beitrag auf den Baustellen unseres Lebens leisten. Aber der deutsche Wortschatz ist in solchen Fragen unerbittlich und hat die Anschauung zementiert, dass diese Redewendung auf den bretterbohrenden Menschen abzielt. Sein Arbeitsbereich ist das Dünne. Weder seine Arbeitsmotivation noch seine geistige Kapazität sind imstande, mehr zu leisten. Wer mal unter "Dünnbrettbohrer" einsortiert ist, hat es nicht leicht - gerade in aufgewühlten Zeiten, in denen dieser Menschenschlag in jeder Corona-Talkshow und Ministerpräsidenten-Konferenz aufgespürt wird.