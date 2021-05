(SZ) An der Frage, ob Hannah Arendt oder Gerhard Schröder die bedeutendste Hannoveranerin (generisches Femininum) ist, scheiden sich die Geister. Die eine ist da geboren, der andere stammt zwar aus dem heutigen Laschet-Land, hat aber Hannover als Heimat usurpiert. Kein Zweifel besteht daran, dass Hannover in dem Welfen-Chef Ernst August sen. den peinlichsten Prinzen hat, der nicht ohne Grund auch Prügelaugust oder Pinkelprinz genannt wird. Außerdem gibt es bei Hannover das eher regional bekannte Welfen-Schloss Marienburg aus dem historisierenden 19. Jahrhundert. Marienburg sieht so aus, als habe ein reicher Stahlbaron 1860 keinen Baugrund am Starnberger See gefunden und sei dann ins Königreich Hannover ausgewichen, das allerdings kurz darauf von den Preußen geschluckt wurde. Das Schloss jedenfalls wird heute von einer Stiftung unterhalten, welcher der Sohn des Prügelaugust vorsteht, der es sich mit dem Vater auch deswegen verdorben hat, weil er das Schloss für einen Euro an das Land Niedersachsen verkaufen wollte, was dann allerdings nicht geschah.