(SZ) Es ist noch gar nicht so lange her, da galt der Autofahrer als die Krone der Schöpfung. Dem Automobilisten lag die Menschheit zu Füßen. Ihm und seinem Gefährt wurden ganze Altstädte geopfert, geschwindigkeitsberauschte Verkehrspolitiker setzten alles daran, noch den hintersten Einödhof mit einem Autobahnanschluss zu beglücken, und für Männer, die auf dem beruflichen, gesellschaftlichen und erotischen Parkett glänzen wollten, war ein gleichermaßen eleganter wie schrankenlose Dynamik ausstrahlender Flitzer der überzeugendste Nachweis kultureller Überlegenheit. Selbst deutsche Dichter, sonst eher weltverloren und allenfalls zu inneren Abenteuern bereit, drückten aufs Gaspedal. Schon 1914 besang Oskar Kanehl mit expressionistischem Furor, wie "der Motor stöhnt und heult" und wie immer neues Land heranspringt, "uiii uiii, das wir fressen". Wenig später formulierte der Dichter Klabund mit der Zeile "Ich bin gut und fahr im Glück" das Lebensmotto des deutschen Autofahrers, das allerdings noch etwas postkutschenhaft Behäbiges hatte. Richtig Fahrt nahm das Auto in der Lyrik auf, als in den Achtzigern das unsterbliche Lied "Ich will Spaß, ich geb' Gas" herauskam. Endlich hatte der Bleifuß jenen poetischen Rang, der ihm zustand.