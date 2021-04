(SZ) Der erste Herrscher der Welt und zugleich die Verkörperung des Himmels war laut zuverlässigen mythologischen Quellen ein griechischer Herr namens Uranos. Im näheren Umgang bemerkenswert unleidig, verbarg er seine zahlreichen Nachkommen tief in der Erde und freute sich auch noch an der eigenen Bosheit. Zur Rache entmannte sein Sohn Kronos den Vater mit einer von der Mutter gefertigten Sichel. Kronos misstraute schon aufgrund des eigenen Beispiels seinen Kindern und verschlang sie daher, mit der versehentlichen Ausnahme des Zeus. Der wiederum stürzte und verbannte ihn, Letzteres immerhin auf die Inseln der Seligen, was für die Verhältnisse griechischer Götterfamilien eigentlich als feiner Zug betrachtet werden muss. Zeus wiederum, durch die toxische Männlichkeit des Vaters nicht unbeeinflusst, betrog seine Gattin Hera bei jeder sich bietenden Gelegenheit, was weiteren Anlass zu olympischen ehelichen Auseinandersetzungen gab.