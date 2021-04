(SZ) Wie jedermann weiß, gibt es böse Räuber und gute Räuber, was von deren Opfern leider nicht immer ausreichend unterschieden wird. Die meisten Beraubten fühlen sich einfach nur um ihr Eigentum gebracht und sind auch dann verärgert, wenn die Umverteilungsmaßnahme einem guten Zweck diente. So war es auch bei dem berühmtesten aller edlen Räuber, dem strumpfbehosten Robin Hood, der mitsamt seiner Bande und seinen tadellosen moralischen Grundsätzen im finsteren Sherwood Forest residierte, wo er Geistliche und Aristokraten ausraubte und die Beute an die Armen verteilte. Im Ergebnis entsprach die Prozedur in etwa dem, was früher auch die Sozialdemokratie anstrebte. Kaum weniger gemeinnützig waren die Taten, die dem Piraten Klaus Störtebeker gutgeschrieben werden. Der Freibeuterkapitän, so die Legende, plünderte die Schiffe der raffgierigen Hanse-Kaufleute und sicherte mit dem Raubgut das Grundeinkommen seiner Mitarbeiter und der Bedürftigen. Es versteht sich von selbst, dass man in der Pfeffersack-Metropole Hamburg diese Art der Sozialisierung nicht gerne sah. Störtebeker und seinen 72 Gefährten wurde der Kopf abgeschlagen, wobei es, so viel sei angedeutet, auch nicht fair zuging.