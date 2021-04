In Bad Soden-Salmünster hat ein Mann eine Bank überfallen und eine so auffallend hässliche Krawatte getragen, dass die Zeugen keine brauchbare Beschreibung seines Gesichts liefern konnten. Alle hatten laut Polizei nur auf die Krawatte aus den Achtzigern geachtet. Diese Polizeimeldung klingt, als habe sie der im vergangenen Jahr gestorbene Ror Wolf in seiner "Wirklichkeitsfabrik" ersonnen, wo die verrücktesten Geschichten hergestellt wurden, und von dem der Satz stammt: "Aber das war noch nichts im Vergleich zu dem, was später passierte." Auch Franz Kafka käme als Autor der Meldung infrage, in der Salzgrotte der "Spessart Therme" hätte sich der lungenkranke Dichter Linderung verschaffen und nebenbei das Genre Polizeigedichte erfinden können. Trifft alles nicht zu. Die Realität hat diese Meldung verfasst und zugleich einen Fingerzeig geliefert, dass die Krawatte auf ihrem Weg durch die Kulturgeschichte an einem schicksalhaften Wendepunkt angelangt ist: Sollte sie tatsächlich gerade heute mehr Farbe in unser Leben bringen, als uns die Bewegung der Krawattenmuffel weismachen will?

Den Niedergang des einstmals unverzichtbaren Ausstattungsstücks des Mannes dokumentiert nichts besser als das Ende von Alfred Hitchcocks Thriller "Frenzy" aus dem Jahr 1972, in dem ein Krawattenmörder gejagt wird. Am Ende wird der Täter überführt, weil er als Einziger keine Krawatte trägt. Schließlich diente sie ja als Mordinstrument. Heutzutage müsste getreu dieser Logik selbst in einer Stadtsparkasse jeder Angestellte als Mordverdächtiger verhaftet werden, so sehr ist dieses Accessoire aus der Mode gekommen. Der Krawattenbankräuber von Bad Soden-Salmünster könnte nun eine Renaissance eingeläutet haben. In den Siebzigern und Achtzigern hätte kein Mensch diesem Binder Beachtung geschenkt. Die Dinger präsentierten sich ja fast alle in den geschmacklosesten Farben, gerne auch auf grotesk gemusterten Hemden.

In der heutigen Zeit dagegen könnte die Polizei nicht vom Täter, dafür aber von der Krawatte eine Phantomzeichnung anfertigen lassen, so sehr hat sie optisch Wirkung gezeigt. Solche Einzelstücke verschaffen Männern über 30 Aufmerksamkeit, die darunter leiden, dass alle die gleichen Poloshirts und Bluejeans tragen, draußen wahlweise mit grauer oder blauer Steppjacke. Eine schreiende gern auch brüllende Krawatte könnte zu einem individuellen Branding werden, das aus Männern mit Home-Office-Sitz im Hobbykeller Popstars wie den quietschebunten Elton John macht. Als Nischenaccessoire könnte sie die Fliege beerben, die noch jeden Bürokraten in einen glamourösen Sonderling verwandelt, wie der Fall Karl Lauterbach (SPD) lehrt. Auch wenn der gerade verkündet hat, dass Fliegen aus der Mode gekommen seien und er fortan keine mehr tragen will. Wer weiß, was für Krawatten er sich bereits besorgt hat.